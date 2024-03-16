Rusya'da devlet başkanı seçiminin ikinci gününde katılım oranı yüzde 50'yi geçti - Son Dakika
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Rusya'da devlet başkanı seçiminin ikinci gününde katılım oranı yüzde 50'yi geçti

Rusya Federasyonu'nda yapılan devlet başkanı seçiminin ikinci gününde katılım oranı yüzde 50'yi geçti. Seçimlerde ciddi bir seçim ihlali meydana gelmediği bildirildi. Uzaktan elektronik oylama ile 80'in üzerindeki bölgede seçime katılım oranı yüzde 57,44'e ulaştı. Oylama sistemine 130 bin siber saldırı gerçekleştiği belirtildi. Rusya'nın güneyindeki bölgeye Ukrayna saldırıları da yaşandı.

16.03.2024 21:17  Güncelleme: 21:19
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Rusya Federasyonu'nda yapılan devlet başkanı seçiminin ikinci gününde, katılım oranı yüzde 50'yi geçti.

Rusya Merkez Seçim Komisyonuna göre, ülkede üç gün yapılan devlet başkanı seçimlerinin ikinci gününde ciddi bir seçim ihlali meydana gelmedi.

Seçimin ikinci gününde uzaktan elektronik oylama ile 80'in üzerindeki bölgede Moskova saati ile 20.39'da seçime katılım oranı yüzde 57,44'e ulaştı.

Seçime dair ilk sonuçlar 17 Mart'ta Moskova saatiyle 21.00'den itibaren verilmeye başlanacak.

Oylama sistemine 130 bin siber saldırı oldu

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, 20 federal bölgede bazı kişilerin 29 sandığa sıvı dökerek oy pusulalarına zarar vermeye çalıştığını, 8 sandığın da ateşe verilmeye çalışıldığını bildirdi.

Uzaktan elektronik oylama sistemine ve Merkez Seçim Komsiyonunun internet sayfasına yönelik siber saldırılar gerçekleştirildiği bilgisini de paylaşan Pamfilova, "Oylamanın başlangıcından bu yana uzaktan elektronik oylama kaynaklarına yönelik 160 bin saldırı engellendi. Asıl saldırılar oylama portalına doğrudan gerçekleşti ve buraya 130 bin saldırı oldu. Uzaktan elektronik oylama izleme portalına da neredeyse 30 bin saldırı yapıldı." diye konuştu.

Pamfilova, Merkez Seçim Komisyonu internet sayfasına ise 15 Mart'tan bu yana 18 bin siber saldırı düzenlediğini aktardı.

Rusya'nın güneyindeki bölgeye Ukrayna saldırıları

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod şehrine saldırılar yaptığını hatırlatarak, "Bugün oylamayı aksatmak ve insanları korkutmak için Belgorod'u tekrar vurdular." dedi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 15 ve 16 Mart'ta Rusya'nın güneyinde bulunan Belgorod bölgesindeki 21 şehirden 7'sine saldırılar düzenledi. Top, havan topu ve insansız hava araçları kullanan Ukrayna ordusunun saldırılarında bölgede 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de devlet başkanlığı seçiminde uzaktan elektronik oylama sistemini kullandı.

Ülke içinde 112 milyon 309 bin 947, Rusya'nın yurt dışındaki temsilciliklerinde 1 milyon 890 bin 863, Kazakistan'daki Rus Baykonur Uzay Üssü'nde 11 bin 924 kayıtlı seçmen oy kullanıyor.

Seçimler hem sandık başında hem de uzaktan elektronik ortamda yapılıyor. Uzaktan oylama işlemi Moskova dahil 29 bölgede gerçekleştiriliyor.

Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da, 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de devlet başkanı seçimi için sandık başına gidiliyor.

Devlet başkanlığı koltuğuna oturmak için 4 adayın yarıştığı seçimde, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisinin desteğiyle bağımsız aday oldu.

Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Partisi, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisi adına aday olarak seçim pusulasında yerini aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'da devlet başkanı seçiminin ikinci gününde katılım oranı yüzde 50'yi geçti - Son Dakika

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