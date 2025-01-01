Rusya'da Yılbaşı Kutlamaları Güvenlikle Geçti

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Rusya'da, Ukrayna'daki savaştan dolayı 2025'e girerken büyük havai fişek gösterileri yapılmadı.

Dünyanın en geniş ülkesi olan Rusya'nın doğusundaki Kamçatka ve kuzeydoğusundaki Çukotka bölgeleri başkent Moskova'dan 9 saat önce yeni yıla girdi.

Ay başından itibaren ışıklandırılan ve süslenen Moskova'da gündüz saatlerinden itibaren halk sokaklarda vakit geçirirken, akşam saatlerinde restoran ve eğlence mekanlarındaki yerlerini aldı.

Başta Kızıl Meydan'ın civarı olmak üzere şehrin çam ağacı dikilen bütün meydanlarında ve parklarında insanlar yılbaşını karşılamak için bekledi.

Büyük güvenlik önlemlerinin alındığı Moskova'da 9 bine yakın kolluk kuvvetinin sokaklarda ve meydanlarda güvenliği sağladığı kaydedildi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Moskova'da büyük havai fişek gösterileri yapılmayacağı önceden ilan edildi. Önceki yıllarda Ukrayna'daki savaş nedeniyle havai fişek harcamalarından elde edilen tasarrufun çatışma bölgesindeki askerlere destek olarak gönderilmesi çağrısı yapılmıştı.

Moskova yönetimi, güvenlik nedeniyle vatandaşların kendi başına havai fişek fırlatmamasını istese de bazı bölgelerde küçük çaplı havai fişekler atıldı.

Başkent'in bazı büyük park ve ana meydanında yeni yıla girildikten sonra konserler ve eğlence gösterileri düzenlendi. Şehrin farklı alanlarında kurulan buz pistlerinde vatandaşlar paten kaydı.

Moskova'da " Noel'de seyahat" ismiyle anılan kış festivali 12 Ocak'a kadar devam edecek. 35 alanda düzenlenen festival bünyesinde Rus mutfağından tatlar, çocuk oyunları, tiyatrolar ve farklı faaliyetler düzenlenecek.

Rusya genelinde yılbaşı ve Noel kutlamaları nedeniyle 29 Aralık-8 Ocak resmi tatil olarak ilan edilmişti.

-Putin: "Her şeyin yoluna gireceğinden eminiz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıla dakikalar kala tüm televizyon kanallarından halka kutlama konuşması yaptı. Putin'in konuşması tüm televizyon kanallarında ve Moskova sokaklarındaki dev ekranlardan yayınlandı.

Rusya'da tarihsel açıdan önemli bir dönem yaşandığına dikkati çeken Putin, "Kendimize büyük hedefler koyduk ve onlara ulaştık, birlikte olduğumuz için birçok kez zorlukların üstesinden geldik." dedi.

Hala çözülmesi gereken çok şeyin olduğunu belirten Putin, "Bağımsız, özgür ve güçlü olan ülkemiz, en zorlu zorluklara cevap verebildi. ve şimdi yeni yılın eşiğinde geleceği düşünüyoruz. Her şeyin yoluna gireceğinden eminiz. Sadece ileri gideceğiz. Bizim için mutlak değerin Rusya'nın kaderi ve vatandaşlarının refahı olduğunu kesinlikle biliyoruz." ifadelerini kullandı.