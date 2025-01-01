Rusya'da Yılbaşı Kutlamaları Güvenlikle Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya'da Yılbaşı Kutlamaları Güvenlikle Geçti

Moskova'da havai fişek gösterisi yapılmadı, Putin halkla yeni yıl mesajı paylaştı.

01.01.2025 01:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'da, Ukrayna'daki savaştan dolayı 2025'e girerken büyük havai fişek gösterileri yapılmadı.

Dünyanın en geniş ülkesi olan Rusya'nın doğusundaki Kamçatka ve kuzeydoğusundaki Çukotka bölgeleri başkent Moskova'dan 9 saat önce yeni yıla girdi.

Ay başından itibaren ışıklandırılan ve süslenen Moskova'da gündüz saatlerinden itibaren halk sokaklarda vakit geçirirken, akşam saatlerinde restoran ve eğlence mekanlarındaki yerlerini aldı.

Başta Kızıl Meydan'ın civarı olmak üzere şehrin çam ağacı dikilen bütün meydanlarında ve parklarında insanlar yılbaşını karşılamak için bekledi.

Büyük güvenlik önlemlerinin alındığı Moskova'da 9 bine yakın kolluk kuvvetinin sokaklarda ve meydanlarda güvenliği sağladığı kaydedildi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Moskova'da büyük havai fişek gösterileri yapılmayacağı önceden ilan edildi. Önceki yıllarda Ukrayna'daki savaş nedeniyle havai fişek harcamalarından elde edilen tasarrufun çatışma bölgesindeki askerlere destek olarak gönderilmesi çağrısı yapılmıştı.

Moskova yönetimi, güvenlik nedeniyle vatandaşların kendi başına havai fişek fırlatmamasını istese de bazı bölgelerde küçük çaplı havai fişekler atıldı.

Başkent'in bazı büyük park ve ana meydanında yeni yıla girildikten sonra konserler ve eğlence gösterileri düzenlendi. Şehrin farklı alanlarında kurulan buz pistlerinde vatandaşlar paten kaydı.

Moskova'da " Noel'de seyahat" ismiyle anılan kış festivali 12 Ocak'a kadar devam edecek. 35 alanda düzenlenen festival bünyesinde Rus mutfağından tatlar, çocuk oyunları, tiyatrolar ve farklı faaliyetler düzenlenecek.

Rusya genelinde yılbaşı ve Noel kutlamaları nedeniyle 29 Aralık-8 Ocak resmi tatil olarak ilan edilmişti.

-Putin: "Her şeyin yoluna gireceğinden eminiz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıla dakikalar kala tüm televizyon kanallarından halka kutlama konuşması yaptı. Putin'in konuşması tüm televizyon kanallarında ve Moskova sokaklarındaki dev ekranlardan yayınlandı.

Rusya'da tarihsel açıdan önemli bir dönem yaşandığına dikkati çeken Putin, "Kendimize büyük hedefler koyduk ve onlara ulaştık, birlikte olduğumuz için birçok kez zorlukların üstesinden geldik." dedi.

Hala çözülmesi gereken çok şeyin olduğunu belirten Putin, "Bağımsız, özgür ve güçlü olan ülkemiz, en zorlu zorluklara cevap verebildi. ve şimdi yeni yılın eşiğinde geleceği düşünüyoruz. Her şeyin yoluna gireceğinden eminiz. Sadece ileri gideceğiz. Bizim için mutlak değerin Rusya'nın kaderi ve vatandaşlarının refahı olduğunu kesinlikle biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Ukrayna, moskova, Yılbaşı, Ekonomi, Kültür, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'da Yılbaşı Kutlamaları Güvenlikle Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 Filistin’e destek için yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
18:53 Putin vanayı kapattı Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatı durduruldu Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
16:06 Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu O anlar kamerada Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu! O anlar kamerada
16:04 İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı
15:43 Hizbullah, İsrail’i açık açık tehdit etti Saldırı için tarih verdiler Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler
15:41 Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor
15:31 İran: Suriye’de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak İran: Suriye'de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak
15:30 İşte 2024’ün en çok konuşulan olayları İşte 2024'ün en çok konuşulan olayları
15:21 Mustafa Topaloğlu’ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim Mustafa Topaloğlu'ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim
15:18 Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor
14:50 Öcalan’ı İmralı’da kim tokatladı Ümit Özdağ’dan büyük ses getirecek iddia Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
14:49 Yeni Zelanda, 2025’i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı Yeni Zelanda, 2025'i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 11:55:09. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'da Yılbaşı Kutlamaları Güvenlikle Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.