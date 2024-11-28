Rusya'dan ABD'ye Japonya Uyarısı

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MOSKOVA, 28 Kasım (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Japonya'da orta menzilli füzeler konuşlandırmasının Rusya'nın güvenliğine tehdit oluşturacağını söyledi.

Zaharova çarşamba günü yaptığı açıklamada bu tür işbirlikleri konusunda Japonya'yı defalarca uyardıklarını belirterek, ülkesinin buna karşılık "kendi savunma kabiliyetlerini güçlendirmek için gereken uygun adımları atmak zorunda kalabileceğini" vurguladı.

Sözcü Moskova'nın atabileceği olası adımlar çerçevesinde Rusya'nın güncellenmiş nükleer caydırıcılık doktrinine de işaret etti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov daha önce yaptığı açıklamada ABD füzelerinin Asya'da ortaya çıkması halinde aynı bölgede orta ve kısa menzilli füzeler konuşlandırma olasılığını değerlendirdiklerini söylemişti.