Rusya'dan Çin'e Destek

MOSKOVA, 21 Mart (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çin'in üst düzey dışa açılma politikasını genişletmeye yönelik devam eden çabalarını takdir ettiklerini söyledi.

Çin hükümetinin bu yılki çalışma raporunda "üst düzey dışa açılım politikasının genişletilmesi" kilit öneme sahip bir görev olarak tanımlanıyor.

Zaharova cuma günü düzenlediği basın toplantısında Xinhua'dan gelen soru üzerine Çin halkının yükselen yaşam standartları, Çin'in uluslararası camiada artan nüfuzu ve dünyaya açılmasının ilerletilmesinin, Çin'de uygulanan politikalarla elde edilen sonuçların açık kanıtı olduğunu belirtti.

Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının istikrarlı şekilde genişlemeye devam ettiğini belirten Zaharova, bunun sadece küresel istikrarın korunmasında kilit öneme sahip bir faktör olmadığını, aynı zamanda iki ülkede de sosyal ve ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesine ve halkın geçim kaynaklarının iyileştirilmesine yönelik önemli bir araç olarak hizmet ettiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki karşılıklı fayda sağlayan tatbiki işbirliğinin ticaret, enerji, bilim ve teknoloji ve ulaşım gibi alanlarda artmaya devam ettiğini kaydeden sözcü, iki ülkenin aynı zamanda bir dizi önemli uluslararası ve bölgesel meselede yakın koordinasyon içinde çalışarak kendi ulusal çıkarlarını koruyup küresel barış ve istikrara katkıda bulunduğunu vurguladı.

Zaharova, küresel ve bölgesel güvenliği korumak, uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini teşvik etmek ve daha adil uluslararası düzen inşa etmek için çeşitli alan ve uluslararası platformlarda Çin ile yakın şekilde çalışmaya kararlı olduklarını söyledi.