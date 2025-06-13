Rusya'dan İsrail'in Saldırısına Kınama

Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, uluslararası toplumun, İsrail'in eylemlerini kınaması gerektiğini belirterek, "İsrail'in eylemleri, hukuki, siyasi, askeri veya ahlaki gerekçelerle haklı gösterilemez." ifadesini kullandı.

Kosaçev, Telegram kanalından İsrail'in İran'a yönelik saldırısına dair açıklama yaptı.

İsrail'in eylemlerini eleştiren Kosaçev, bu saldırının, İran'ın egemenliğine karşı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aslında bu, İran'ın nükleer programı konusundaki anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesi imkanına yönelik saldırı. Bu, bölgedeki istikrara yönelik bir saldırı. Elbette bu, (ABD Başkanı Donald) Trump'a karşı bir saldırı. Trump, ABD'de yaşanan olayların yanında şimdi bir başka anlaşmanın daha bozulmasını açıklamak zorunda kalacak. İsrail'in eylemleri, hukuki, siyasi, askeri veya ahlaki gerekçelerle haklı gösterilemez. Uluslararası toplumun bu operasyonu topluca kınaması, büyük çapta savaşın önlenmesi için umut olacak."

"İsrail-İran arasındaki savaş, üçüncü dünya savaşına yol açabilir"

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy de İsrail'in İran'a yönelik saldırının bölgede büyük çapta bir gerginliğe yol açabileceğini belirterek, "Bu, sadece bölge için değil, tüm dünya için tehlikeli." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası toplumu bu konuda girişimlerde bulunmaya çağıran Slutskiy, "Uluslararası toplumun, şiddetin durdurulması ve tarafları diplomatik çözüm sürecine döndürmesi konusunda her türlü girişimde bulunması gerekiyor. Aksi takdirde, İran ve İsrail arasında tam ölçekli bir savaş, tüm Orta Doğu'yu alevlendirerek üçüncü dünya savaşına yol açabilir." dedi.