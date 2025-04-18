Rusya'dan Japonya'ya Sert Tepki

MOSKOVA, 18 Nisan (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Rusya sınırları yakınında gemisavar füze tatbikatı yapma planına sert tepki gösterdi.

Bakanlığın perşembe günü yaptığı yazılı açıklamaya göre Rusya, Japonya'nın haziran ayında Rus sınırına yakın Hokkaido Adası'nda Tip-88 füzeleriyle donatılmış SSM-1 gemisavar füze sistemleriyle gerçekleştirmeyi planladığı tatbikatlar nedeniyle Moskova'daki Japonya Büyükelçiliği'ne bir protesto iletti.

Açıklamada, Moskova yönetiminin Rusya sınırları yakınındaki bu tür "provokatif" askeri faaliyetleri "ulusal güvenliğine yönelik potansiyel tehdit" olarak değerlendirdiği ve Tokyo'nun bu eylemlerinin Kuzeydoğu Asya ve Asya-Pasifik bölgesindeki gerilimi tırmandırdığı ifade edildi.

Bakanlık, " Rusya Federasyonu, Uzak Doğu sınırlarındaki güvenliğini sağlamak için gerekli tüm karşı tedbirleri alma hakkını saklı tutar" ifadesine yer verdi.