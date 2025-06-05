Rusya'dan Ukrayna'ya Cevap Zamanı Geldiğinde - Son Dakika
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Rusya'dan Ukrayna'ya Cevap Zamanı Geldiğinde

05.06.2025 13:29
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın saldırılarına yanıtın Rus ordusunun uygun zamanında verileceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya'daki askeri hava üslerine yönelik saldırılarına yanıtın, Rus ordusunun uygun gördüğü zamanda verileceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peskov, görüşmede, Ukrayna'nın 1 Haziran'da Bryansk ve Kursk bölgelerindeki saldırılarının da gündeme geldiğini söyledi.

Trump'ın, saldırılar hakkında bilgi sahibi olmadıklarını aktardığına işaret eden Peskov, "Uluslararası değerlendirme açısından, elbette en azından bu terör eyleminin güçlü bir şekilde kınandığını duymayı tercih ederdik." diye konuştu.

Peskov, Putin ile Trump'ın görüşmesinde yaptırım konusunun ise gündeme gelmediğini söyledi.

İki liderin, görüşmede bir araya gelme konusunda bir anlaşmaya varmadıklarını aktaran Peskov, "Toplantının düzgün bir şekilde hazırlanması ve bu hazırlığın önemli sonuçlarının olması gerekiyor ki bu sonuçlar en üst düzeyde ele alınabilsin. Genel olarak bakıldığında, elbette ki görüşme yapıcıydı, gerekliydi, başkanlar gerçekten de birçok temel ve önemli konuyu ele aldılar." dedi.

Ukrayna'nın Rusya'daki saldırıları

Putin'in Bryansk ve Kursk bölgelerindeki saldırıları "terörizm" şeklinde tanımladığını anımsatan Peskov, "Bu devlet düzeyinde terörizmden başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, Ukrayna tarafından Rus askeri hava üslerine yönelik saldırısına yanıt verip vermeyeceğine yönelik bir soruyu da yanıtlayan Peskov, "Yanıtı, ordumuz nasıl ve ne zaman uygun görürse vereceğiz." dedi.

Peskov, Putin ile Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde, Vatikan'ın Ukrayna krizinin çözümündeki rolünün ele alınmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

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