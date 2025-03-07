Rusya'dan Ukrayna'ya Hedefli Saldırı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın savunma sanayisi alanındaki gaz ve enerji tesislerini uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus birliklerinin Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rus Silahlı Kuvvetleri, gece havadan, denizden ve karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile Ukrayna'nın savunma sanayisi alanındaki işletmelerinin çalışmasını sağlayan gaz ve enerji tesislerine grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu."

Açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 39 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu aktarıldı.