Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin'e resmi ziyarette bulunacak

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BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Salı günü yaptığı açıklamada, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 16-17 Mayıs tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın bir diğer sözcüsü Wang Wenbin ise Salı günkü olağan basın toplantısında söz konusu ziyaretin, Putin'in yemin ederek yeni dönemdeki devlet başkanlığı görevine resmen başlamasının ardından gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacağını belirtti.

Wang, bu yılın Çin ile Rusya arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 75. yıldönümü olması dolayısıyla, Xi ve Putin'in ziyaret sırasında ikili ilişkiler, çeşitli alanlardaki işbirliği ve ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.