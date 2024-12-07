Rusya, Donetsk'te Berestki'yi Ele Geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun, Donetsk bölgesindeki Berestki yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun cephede ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, pozisyonlarını iyileştirerek Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Berestki yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 142 bölgede Ukrayna'nın enerji unsurlarına yönelik saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 649 uçak, 283 helikopter, 37 bin 380 insansız hava aracı (İHA), 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 698 tank ve zırhlı araç, 1497 çok namlulu roketatar, 19 bin 145 obüs ve havan topu ile 29 bin 80 özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada 5'i Donetsk, 1'i de Zaporijya bölgelerinde olmak üzere 6 yerleşim biriminin Rus ordusunca kontrol altına alındığını dün açıklamıştı.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.