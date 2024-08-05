Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Tahran'a gitti

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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İranlı üst düzey yetkililerle görüşmek amacıyla Tahran'a geldi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, beraberindeki heyetle İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan'ın daveti üzerine başkent Tahran'ı ziyaret ediyor.

Detay verilmeksizin Şoygu'nun, Ahmediyan ve diğer İranlı üst düzey yetkililerle bir araya geleceği belirtildi.