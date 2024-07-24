Rusya, İngiltere'ye ait savaş uçaklarını tespit etti - Son Dakika
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Rusya, İngiltere'ye ait savaş uçaklarını tespit etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde İngiltere'ye ait iki Eurofighter Typhoon savaş uçağı ve bir RC-135 stratejik keşif uçağının tespit edildiğini açıkladı. Rus Su-27 savaş uçağı, sınır ihlalini önlemek amacıyla havalandı ve İngiliz uçakları geri döndü. Rus savaş uçağı güvenli şekilde kendi havaalanına döndü ve uluslararası kurallara uygun olarak hareket etti.

24.07.2024 21:11
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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde İngiltere'ye ait iki Eurofighter Typhoon savaş uçağı ve bir RC-135 stratejik keşif uçağı tespit etmeleri üzerine Rus Su-27 savaş uçağı kaldırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava sahası kontrol araçlarının Karadeniz'de Rusya Federasyonu sınırına yaklaşan bir grup hava hedefi tespit ettiği belirtildi.

Hava hedefinin kimliğini öğrenmek ve sınır ihlalini önlemek amacıyla Rus hava savunma güçlerine ait Su-27 savaş uçağının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedefinin İngiltere Hava Kuvvetlerine ait bir çift (Eurofighter) Typhoon savaş uçağı ve bir RC-135 stratejik keşif uçağı olduğunu belirledi. Rus savaş uçağı yaklaşırken İngiliz uçakları Rusya Federasyonu devlet sınırından geri döndü." ifadelerine yer verildi.

Rus uçağının güvenli şekilde kendi havaalanlarına döndüğü ve sınırın ihlal edilmesine izin vermediği belirtilen açıklamada, "Rus savaş uçağının uçuşu, tarafsız sular üzerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara ve güvenlik önlemlerine tam olarak uygun şekilde gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Eurofighter Typhoon, Karadeniz, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, İngiltere'ye ait savaş uçaklarını tespit etti - Son Dakika

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