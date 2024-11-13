Rusya'nın Hava Üssü Uyarısı

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(ANKARA) - Rusya'nın, İsrail 'den Hizbullah'a karşı yürüttüğü savaşta Suriye'deki kendi üslerinden birinin yakınlarına hava saldırısı düzenlemekten kaçınmasını istediği bildirildi.

Suriye devlet medyası, ekim ayı ortasında İsrail'in, Rusya tarafından desteklenen ve Hizbullah'a arka çıkan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın "kalesi" olarak nitelendirilen liman kenti Lazkiye'yi vurduğunu iddia etti. Lazkiye'nin ve özellikle de havaalanının, bir Rus hava üssüne ev sahipliği yapan Hmeymim kasabasına yakın olduğu biliniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yakın Doğu Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, Rus devlet medyasına yaptığı açıklamada, "İsrail, Hmeimim'in hemen yakınında bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Ordumuz, İsrailli yetkililere Rus askerlerinin hayatını tehlikeye atan bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu bildirmiştir. Bu nedenle Ekim ayında yaşanan bu olayın tekrarlanmayacağını umuyoruz" dedi. Lavrentiev, ayrıca Rusya'nın hava üssünün Hizbullah'a silah sağlamak için kullanılmadığını söyledi.

İsrail'in Suriye'yi yoğun bir şekilde bombaladığı, ancak Şam'ın kuzeybatısındaki Lazkiye'yi nadiren hedef aldığı biliniyor. İsrail, Hizbullah'ı Suriye üzerinden silah taşımakla suçluyor.