Rusya'nın İHA Saldırısı: 1 Ölü - Son Dakika
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Rusya'nın İHA Saldırısı: 1 Ölü

Kiev bölgesine düzenlenen İHA saldırısında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

26.02.2025 19:48
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- Rusya'dan Ukrayna'ya İHA saldırısı: 1 ölü

KİEV - Rusya'nın Ukrayna'nın Kiev bölgesine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Rusya, Ukrayna'nın Kiev bölgesine insansız hava araçları ile saldırı düzenledi. Kiev Bölge Valisi Mikola Kalaşnik, saldırı nedeniyle Bucha ilçesinde bir evde yangın çıktığını ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kalaşnik, saldırıda başından yaralanan 20 yaşındaki bir kişinin hastaneye kaldırıldığını, elinden yaralanan 44 yaşındaki bir kişinin ise olay yerinde tedavi edildiğini söyledi. Bucha'daki 5 evde hasar meydana geldiğini kaydeden Kalaşnik, 3 aracın kullanılamaz hale geldiğini, 8 araçta da hasar oluştuğunu ifade etti. Saldırı nedeniyle binalarda çıkan yangın ise ekipler tarafından söndürüldü.

Kaynak: İHA

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