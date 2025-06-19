Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Novonikolayevka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili güncel bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novonikolayevka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 234 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki Novonikolayevka, Harkiv bölgesinde de Dolgenkoye yerleşim yerlerinin ele geçirildiğini açıklamıştı.
Son Dakika › Güncel › Rusya, Novonikolayevka'yı Ele Geçirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?