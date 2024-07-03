Rusya, Romanyalı Diplomatı Sınır Dışı Ediyor

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet ilkesi gereği Romanyalı bir diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Romanya'nın Moskova Büyükelçisi Cristian Istrate'nin, Bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın hiçbir gerekçe gösterilmeden "istenmeye kişi" ilan edildiği hatırlatılan açıklamada, bu durumun şiddetli şekilde protesto edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Mütekabiliyet ilkesine dayanarak Moskova'daki Romanya Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatik çalışanın Rusya'dan sınır dışı edileceği Istrate'ye bildirildi." ifadesi kullanıldı.