Rusya Savunma Bakanı Çin'de

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Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Çin'e gittiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, resmi ziyaret için Çin'in başkenti Pekin'e ulaştı.

Çin Savunma Bakanı Dong Cün tarafından törenle karşılanan Belousov, Çin'in askeri siyasi yetkilileri ile görüşmeler yapacak.

"Kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı"

Çin'in, ABD ile jeopolitik rekabetin ve Asya-Pasifik'teki cepheleşmelerin arttığı bir dönemde, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Batı karşısında benzer meydan okumalarla karşı karşıya bulunan Rusya ile yakınlaşma siyaseti izlediği gözleniyor.

Pekin ve Moskova, ikili ilişkilerini, "yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı" olarak tanımlıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan iki ülke, ABD ve Batılı müttefiklerinin ağırlığına karşı küresel sorunlarda çoğu zaman birbirini destekleyen politika tercihlerini ortaya koyuyor.

İki ülke, kuruluşuna öncülük ettikleri Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda da işbirliğini sürdürüyor.