Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Zaporijya bölgesindeki Mirnoye yerleşim biriminin kontrolünü aldıklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da son bir gündeki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.
Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Zaporijya bölgesinde bir yerleşim birimini kontrol altına aldığı belirtilen açıklamada, "Güney Donetsk istikametinde Doğu Askeri Grubu birlikleri başarılı taarruz eylemleri sonucunda Zaporijya bölgesinin Mirnoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.
"Odessa ve Çernigiv'de askeri hedefler vuruldu"
Gün boyunca, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri birliklerinin operasyonel taktik havacılık, füze kuvvetleri ve topçu birliklerinin askeri hedefleri vurduğu kaydedilen açıklamada, "Odessa bölgesindeki IRIS-T uçaksavar füze sistemi bataryası için geçici dağıtım noktası, insansız deniz araçları montaj ve test yerleri, Çernigiv bölgesinde Priluki yerleşim biriminde insansız hava araçları montaj ve hazırlık atölyesi, ayrıca 127 bölgede Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birlikleri ve askeri teçhizatı vuruldu." bilgisi yer aldı.
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