Rusya, Ukrayna ile dürüst bir anlaşmaya hazır olduğunu söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile çatışma alanındaki "yeni gerçekliklere" dayanan, Rusya'nın güvenlik çıkarlarını temel alan dürüst bir anlaşmaya hazır olduklarını söyledi.
Lavrov, başkent Moskova'da bir otelde, yabancı ülkelerin büyükelçileriyle Ukrayna konusunda toplantı yaptı.
Toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Lavrov, bugünkü Ukrayna meselesinin Batı'nın uzun yıllar süren hazırlıklarının sonucu olarak ortaya çıktığını belirtti.
Ukrayna konusunda Batı'nın mümkün olduğu kadar çok ülkeyi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in 10 maddelik barış planına dahil etmek için özel olarak çalıştığını kaydeden Lavrov, bu planın Rusya'nın teslim olmasını, 1991 sınırlarına geri gitmesini içeren bir ültimatom olduğunu dile getirdi.
Şimdi de İsviçre'de barış konferansı planlandığını hatırlatan Lavrov, Rusya'nın bu konferansta olmayacağına işaret etti. Lavrov, "Sahtekarlıkla herkesi bu etkinliğe çekmeye çalışıyorlar. Amaç 140 ülkeden delegasyon toplamak." dedi.
Her ülkenin üzerinde çalışmak istediği konuyu seçebileceği için barış formüllerinin asgari düzeyde olacağına dikkati çeken Lavrov, bu yöntemlerle sadece aile fotosu alınmaya çalışılacağını aktardı.
Zelenskiy'nin istediği İsviçre'deki barış zirvesine katılmama konusunda kimseye baskı yapmadıklarını belirten Lavrov, "Meslektaşlarımıza (Büyükelçilere) her şeyi anlattık. Biz, Batı'nın bizim düzenlediğimiz etkinliklere katılımı engellemeye çalıştığı gibi diğer ülkelerin zirveye katılımını yasaklamayacağız. Bizim böyle alışkanlıklarımız yok." şeklinde konuştu.
Ukrayna ile barış müzakerelerinde İstanbul'da yapılan görüşmelerde şans olduğunu anlatan Lavrov, dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD'nin desteğiyle bu şansın kaybedildiğini dile getirdi. O zamandan beri çatışma alanındaki "yeni gerçekliklerin" durumu belirlediğini vurgulayan Lavrov, "Her şeyden önce Rusya'nın güvenlik çıkarlarını temel alan, yeni gerçekliklere dayanan, Ukrayna dahil diğer ülkelerin güvenlik çıkarlarını da dikkate alacak dürüst bir anlaşmaya elbette hazırız." ifadelerini kullandı.
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