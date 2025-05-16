Rusya-Ukrayna Müzakereleri: Temaslar Devam Edecek - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna Müzakereleri: Temaslar Devam Edecek

Medinskiy, İstanbul'daki müzakerelerden memnun olduklarını ve temasları sürdüreceklerini açıkladı.

16.05.2025 17:12
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna ile müzakere sonucundan memnun olduklarını ve temasları sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.

Medinskiy, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in inisiyatifiyle Ukrayna tarafıyla doğrudan yapılan müzakerelerin sona erdiğini kaydeden Medinskiy, "Müzakerelerde elde ettiğimiz sonuçlardan genel olarak memnunuz ve temasları sürdürmeye hazırız." dedi.

Medinskiy, müzakerelerde üzerinde anlaşmaya vardıkları hususlar hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde 1000 kişiye 1000 kişilik büyük bir esir takası yapılacak. Ukrayna tarafı, devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşme talep etti. Bu talebi kayda aldık. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek. Bunu makul görüyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya-Ukrayna Müzakereleri: Temaslar Devam Edecek - Son Dakika

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