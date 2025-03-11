Rusya, Ukrayna'nın 337 İHA'sını Düşürdü - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın 337 İHA'sını Düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 337 insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

11.03.2025 18:43
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SAPRONOVO, 11 Mart (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında yer alan Sapronovo bölgesinde hasar görmüş bir bina, 11 Mart 2025.

Rusya Savunma Bakanlığı salı günü Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin gece geç saatlerde Ukrayna'ya ait 337 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Bakanlık, söz konusu insansız hava araçlarının 91'inin Moskova bölgesi üzerinde, 126'sının Kursk bölgesi üzerinde, 38'inin Bryansk bölgesi üzerinde ve 25'inin Belgorod bölgesi üzerinde düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya'nın TASS haber ajansı, söz konusu saldırının Ukrayna'nın 2025 yılında Rusya'ya karşı düzenlediği en büyük insansız hava aracı saldırısı olduğunu bildirdi. (Fotoğraf: Bai Xueqi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'nın 337 İHA'sını Düşürdü - Son Dakika

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