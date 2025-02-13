Rusya, Ukrayna'nın 83 İHA'sını vurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 83 insansız hava aracının (İHA) gece Rus bölgeleri üzerinde vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun gece İHA'larla Rus topraklarına saldırıda bulunduğu belirtildi.

Rus hava savunma sistemleri tarafından 83 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 37'sinin Bryansk, 24'ünün Kursk ve Lipetsk, 9'unun da Tver bölgeleri üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Belgorod, Kaluga, Smolensk ve Voronej bölgelerine de yapılan İHA saldırılarının da püskürtüldüğü kaydedildi.