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Rusya, Ukrayna'nın Belgorod'a yönelik saldırılarını engelledi - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın Belgorod'a yönelik saldırılarını engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Belgorod bölgesine yönelik gerçekleştirdiği insansız hava aracı ve roket saldırılarını engellediklerini açıkladı. Saldırılarda Rus hava savunma sistemleri tarafından toplamda 11 roket ve 6 İHA imha edildi.

Rusya, Ukrayna\'nın Belgorod\'a yönelik saldırılarını engelledi
17.01.2024 - 15:00,  Güncelleme: 15:03
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, geceden itibaren Belgorod bölgesine yönelik insansız hava aracı (İHA) ve roket saldırılarını engellediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 02.40 civarında Ukrayna'nın Rusya'nın güney sınırındaki Belgorod bölgesine "Olha" çok namlulu roketatar sistemi ve uçak tipi İHA'lar ile "terör saldırısı" girişiminde bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, bu saldırılarda Rus hava savunma sistemlerinin 7 roket ve 4 İHA'yı imha ettiği kaydedildi.

Sabah saatlerinde ise Ukrayna'nın RM-70 "Vampir" çok namlulu roketatar sistemi ve uçak tipi İHA ile Belgorod'a yeniden saldırı girişiminde bulunduğu aktarılan açıklamada, 4 roket ve 2 İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, gün içinde saat 12.00 civarında Ukrayna'nın yine Belgorod'a yönelik saldırı girişiminde bulunduğu, bir İHA'nın imha edildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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