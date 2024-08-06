Rusya, Ukrayna'nın saldırılarını püskürttü - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın saldırılarını püskürttü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine düzenlediği saldırıları püskürttüğünü açıkladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait asker ve araçlar hedef alındı.

06.08.2024 18:12
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Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyinde yer alan Kursk bölgesine sabahtan bu yana Ukrayna ordusunun saldırılarda bulunduğunu ve saldırıların püskürtülmeye devam edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 08.00'den itibaren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 22. Mekanize Tugayı'ndan 300'e yakın askerin 11 tank ve 20'den fazla zırhlı araç ile Rusya-Ukrayna sınırının bitişiğinde bulunan Kursk bölgesinde, Nikolayevo-Daryino ve Oleşnya yerleşim birimlerindeki Rusya Federasyonu devlet sınırını koruyan birliklerin mevzilerine saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Devlet sınırını koruyan birlikler, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) sınır birlikleriyle saldırıları püskürtüyor, devlet sınırı bölgesinde düşmana ve Sumi bölgesindeki rezerv birliklere ateş açıyor." ifadeleri kullanıldı.

Rus savaş uçaklarının Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki Basovka, Juravka, Hoten, Yunakovka, Belovodı, Hrapovşçiniy yerleşim yerlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin asker ve teçhizatının toplandığı yerleri vurduğu kaydedilen açıklamada, hava kuvvetlerinin düşman zırhlı araçlarına karşı etkin şekilde kullanıldığı aktarıldı.

Kursk yönündeki rezerv Rus birliklerinin çatışma alanına doğru ilerlediği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Saldırılar sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 6 tank, 2 piyade aracı, 4 zırhlı personel aracı, 3 'Kozak' zırhlı savaş aracı ve bir askeri mühendislik aracı olmak üzere 16 askeri aracı yok edildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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