Rusya, Ukrayna Saldırısında Hasar Gören Uçakları Tamir Edecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ukrayna'nın hafta sonu düzenlediği saldırıda Rus savaş uçaklarının zarar gördüğünü belirterek, bu uçakların tamir edileceğini bildirdi.

Rus haber ajansı TASS'a röportaj veren Ryabkov, Ukrayna'nın 1 Haziran'da insansız hava araçları ile Rus askeri havaalanlarına düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıda vurulan Rus uçaklarının imha edilmediğini belirten Ryabkov, "Bu araçlar yok edilmedi, sadece hasar gördü. Bunlar tamir edilecek." ifadesini kullandı.

Ryabkov, Kiev'in söz konusu saldırıya ilişkin açıklamalarının tutarsız olduğunu kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile dün telefonda görüştüğünü ve bu konuya değindiğini belirten Ryabkov, telefon görüşmesi öncesi ABD'den saldırıya tepki göstermesini talep ettiklerini aktardı.