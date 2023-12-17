Rusya, Ukrayna\'ya ait 35 İHA\'yı düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 35 insansız hava aracını (İHA) Lipetsk, Rostov ve Volgograd bölgelerinde düşürdüklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kiev'in dün gece ve bu sabah Rusya topraklarındaki tesislere İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin gece 3 bölgenin hava sahasında toplam 33 İHA'yı düşürdüğü, bu sabah da Volgograd bölgesinde 2 uçak tipi İHA'nın imha edildiği belirtildi.