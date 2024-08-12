Rusya, Ukrayna'ya asker ve teçhizat göndermeye devam ediyor - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'ya asker ve teçhizat göndermeye devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile çatışmaların sürdüğü Kursk'a asker ve askeri teçhizat göndermeye devam ettiğini bildirdi. Bakanlık, takviyenin yapıldığına dair görüntü paylaştı.

12.08.2024 19:30
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile çatışmaların sürdüğü Kursk'a asker ve askeri teçhizat göndermeye devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kursk bölgesinde Ukraynalı askerlere karşı koyan Rus birliklerine takviye kuvvetler yollandı.

Bölgeye askerlerin yanı sıra askeri araç, mühimmat ve yakıtın gönderildiği aktarıldı.

Bakanlık, takviyenin yapıldığına dair görüntü paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 9 Ağustos'ta Ukrayna ordusuyla çatışmaların sürdüğü Kursk'a ilave asker ve askeri araç gönderdiğini bildirmişti.

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Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgede, 121 bin kişinin tahliye olduğu, toplam 180 bin kişinin tahliye edileceği açıklanmıştı.

Ukrayna ordusunun, Kursk bölgesine yönelik saldırılarında 12 kişinin hayatını kaybettiği, 10 çocuk dahil 121 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Rusya Güvenlik Konseyi, hükümet üyeleri, Belgorod, Bryansk ve Kursk bölgelerinin valileri ile yaptığı toplantıda, Rus güçlerinden, Ukraynalı askerleri Rus topraklarından çıkarılmasını ve devlet sınırının güvenirliğinin sağlamasını istemişti.

Kursk bölgesinin Vali Vekili Aleksey Smirnov, 28 yerleşim biriminin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunduğunu belirterek, "Kursk toprakları içerisinde 12 kilometre derinliğe girdiler. Cephenin genişliği 40 kilometre." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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