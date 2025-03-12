Rusya ve ABD Görüşmeleri İhtimali Artıyor

MOSKOVA, 12 Mart (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile yakın zamanda görüşebileceklerini söyledi.

TASS Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Zaharova salı günü yaptığı açıklamada, "ABD'li yetkililerle önümüzdeki günlerde görüşme ihtimalini göz ardı etmiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere birkaç gün içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aramayı planladığını belirtmişti.

Ukrayna ve ABD heyetlerinin salı günü Suudi Arabistan'da gerçekleştirdikleri toplantının ardından yapılan ortak açıklamaya göre Ukrayna, ABD'nin 30 günlük geçici acil ateşkes önerisini kabul etmeye hazır olduğunu ifade etti.

İki ülkenin üst düzey yetkilileri arasında saatler süren istişarelerin ardından yapılan açıklamada ateşkesin karşılıklı mutabakat üzerine uzatılabileceği belirtilerek, "ABD, Rusya'ya kendilerinden gelecek karşılığın barışa ulaşmanın anahtarı olduğunu ifade edecek" denildi.

Washington'un "durdurulan istihbarat paylaşımını ve Ukrayna'ya güvenlik yardımlarını derhal yeniden başlatmayı" kabul ettiği de kaydedildi.