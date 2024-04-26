Rusya ve Çin, askeri işbirliğini ele aldı - Son Dakika
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Rusya ve Çin, askeri işbirliğini ele aldı

Rusya ve Çin, askeri işbirliğini ele aldı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin Savunma Bakanı Dong Cün ile iki ülke arasındaki askeri işbirliğini ele aldı. Şoygu ve Dong, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi. İki bakan, ülkeleri arasındaki askeri işbirliğinin artırılmasının önemini vurgulayarak, karada, denizde ve havada düzenli olarak askeri hazırlık eğitimini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki güvenilir etkileşimin, iki ülke arasındaki stratejik etkileşimi güçlendirdiği ifade edildi.

26.04.2024 14:55
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin Savunma Bakanı Dong Cün ile iki ülke arasındaki askeri işbirliğini ele aldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu ile Dong, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Şoygu görüşmede, Rusya ile Çin arasındaki savunma alanındaki ilişkilere değinerek, "Ülkelerimiz arasındaki askeri işbirliğinin artırılması, küresel ve bölgesel istikrarın korunmasında önemli unsur. Çeşitli seviyelerde karada, denizde ve havada düzenli olarak askeri hazırlık eğitimini başarıyla gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki stratejik etkileşimin güçlendirilmeye devam ettiğini ve bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in arasındaki güvenilir etkileşim sayesinde olduğunu dile getiren Şoygu, Rusya'nın modern dünya düzeninin temel sorunları ve güncel uluslararası sorunlarla ilgili yaklaşımının Çin ile uyuştuğunu söyledi.

Dünyadaki askeri siyasi durumun sakin olmadığını belirten Şoygu, bunun, Batı'nın jeopolitik maceraları, bencil sömürgeci eylemleri sonucunda gerçekleştiğini vurguladı.

Çin Savunma Bakanı Dong da Çin ve Rus ordularının küresel stratejik süreçlerde istikrar sağlayıcı bir rol oynadığını belirterek, "Değişken uluslararası durumda silahlı kuvvetlerimiz arasındaki etkileşimin hareketli olması son derece önemli." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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