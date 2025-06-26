Rusya ve Hindistan Savunma Bakanları Çingdao'da Bir Araya Geldi

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile Çin'de bir araya geldi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov-Singh görüşmesi, Çin'in Çingdao kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleşti.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Belousov, Hindistan'ın, Rusya'nın stratejik ortağı ve askeri savunma dahil her alanda geleneksel dostu olduğunu belirtti.

Belousov, Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanında 12 Haziran'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle başsağlığı diledi.