Rusya ve Umman 11 Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
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Rusya ve Umman 11 Anlaşma İmzaladı

Rusya ile Umman arasında ekonomi ve ticaret başta olmak üzere 11 anlaşma imzalandı.

22.04.2025 17:22
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Rusya ile Umman arasında ekonomi, ticaret, ulaşım, tarım, balıkçılık, eğitim, basın ve diplomasi alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'yı ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık başkent Moskova'da bir araya geldi.

Dar formatta başlayan görüşmeler, geniş formatta devam etti. Görüşmelerde, Rusya ile Umman arasında çeşitli alanlardaki işbirliğiyle ilgili konular ele alındı.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile Umman'ın bu yıl diplomatik ilişkilerin kurulmasının 40. yılını kutladığını belirterek, "Ticaret ve ekonomi alanında yapılacak çok şey var. Şimdiden lojistik, ulaşım, yatırım ve tarım alanlarındaki ilişkileri geliştirmek için imkanlar var." dedi.

Rus şirketlerinin Umman pazarına ilgi gösterdiğine dikkati çeken Putin, bu yıl Rusya ve Arap Birliği ülkeleri arasında zirve düzenlemeyi planladıklarını, Tarık'ı bu zirveye beklediklerini dile getirdi.

Umman Sultanı Tarık da Rusya ile enerji, tarım ve ticaret dahil birçok alanda işbirliği yapmak istediklerini söyledi.

Rus iş adamlarıyla Moskova'da görüştüğünü kaydeden Tarık, "Rus iş adamlarını Umman'da ofis açmaya çağırdım." ifadesini kullandı.

Rusya ile Umman 11 anlaşma sağladı

Görüşmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ve Umman Sultanı Tarık iki ülke arasındaki yeni anlaşmaların imza törenine katıldı.

Rusya ile Umman arasında, ekonomi, ticaret, ulaşım, tarım, balıkçılık, eğitim, basın ve diplomasi alanlarında toplam 11 belge imzalandı.

İki ülke arasında ayrıca vize zorunluluğunun karşılıklı olarak kaldırılmasına dair anlaşma sağlandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya ve Umman 11 Anlaşma İmzaladı - Son Dakika

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