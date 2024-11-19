Rusya Yeni Nükleer Doktrinini Onayladı

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(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın nükleer caydırıcılık alanındaki devlet politikası temellerini oluşturan yeni Nükleer Doktrin Belgesi'ni onayladı. Rusya'nın revize edilen nükleer doktrininde, "Rusya, kendisine veya müttefiklerine karşı kitle imha silahlarının kullanılmasına karşı nükleer silah kullanma hakkını saklı tutar" denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikası Temelleri" belgesini onayladı. Putin, eylül ayında nükleer doktrinde değişikliğe gidileceğinin sinyallerini vermişti.

Rusya'nın revize edilen nükleer doktrininde "Potansiyel bir düşmanın Rusya Federasyonu'na ve (veya) müttefiklerine karşı saldırganlıktan caydırılması, en yüksek devlet önceliklerinden biridir. Saldırganlığın caydırılması, Rusya Federasyonu'nun nükleer silahlar dahil olmak üzere tüm askeri gücüyle sağlanmaktadır" ifadeleri yer alıyor.

Rusya'nın yenilenen Nükleer Caydırıcılık Devlet Politikası Temelleri şu hükümleri içeriyor: