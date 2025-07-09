Ruto'dan Gösterilere Sert Uyarı - Son Dakika
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Ruto'dan Gösterilere Sert Uyarı

09.07.2025 15:58
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Kenya'da hükümet karşıtı gösterilerde şiddet eylemleri savaş ilanı olarak değerlendirilecektir.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, 7 Temmuz'da yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerdeki polis karakollarına yönelik saldırıların ve şiddetin, savaş eylemi olarak değerlendirileceği uyarısında bulunarak "Bu kabul edilemez. Artık yeter." dedi.

Nairobi'deki Kilimani Polis Karakolu'nu ziyareti esnasında açıklama yapan Ruto, "Burası demokratik bir ülke ve Kenyalılar liderini oylarıyla seçecek. Lideri, şiddet yoluyla seçemeyiz. Bu ülkede böyle bir şey olmayacak." diye konuştu.

Siyasi rakiplerini, hükümetini devirmeye çalışmakla suçlayan Ruto, protestocuların bazılarının da siyasi rakipleri tarafından finanse edildiğini öne sürdü.

Ruto, iş yerlerini yağmaladıkları tespit edilen kişilerin yasal sonuçlarla karşı karşıya kalacağını belirterek "Bu bir savaş ilanıdır. Bu kabul edilemez. Artık yeter. Kenyalıların mallarını ve canlarını koruyacağım." ifadelerini kullandı.

Ülkesini korumak için her türlü aracı kullanacağını aktaran Ruto, polis karakollarına yönelik saldırıların ve şiddetin savaş eylemi olarak değerlendirileceği uyarısında bulundu.

Protestolarda 31 kişi hayatını kaybetti

Kenya'da, 7 Temmuz 1990'daki demokrasi yanlısı "Saba Saba" gösterilerinin 35. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen protestolarda binlerce kişi, ülkedeki ekonomik sorunlara tepki göstererek, polis şiddeti gibi şikayetlerini ifade etmişti.

Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonundan (KNCHR) yapılan açıklamada, ülke genelindeki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 31'e, yaralananların sayısının ise 107'ye yükseldiği kaydedilmişti.

Protestocular ayrıca, Devlet Başkanı William Ruto'nun istifası ve polisin hesap verebilirliğinin yanı sıra ekonomik reform talep ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ruto'dan Gösterilere Sert Uyarı - Son Dakika

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