Rutte: Barış Topu Rusya'da

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin Rusya- Ukrayna görüşmelerinden çekilmeyeceğini ve barış sürecinde topun artık Rusya'nın sahasında olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Rutte, Washington temasları kapsamında ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüştü.

Beyaz Saray'da Trump ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Rutte, hem Trump hem de Hegseth ile görüşmelerinin çok iyi geçtiğini söyledi.

Rutte, "Başta Avrupa ve Kanada tarafı olmak üzere savunmaya çok daha fazla harcama yapan bir NATO gördüğünüz için hepimiz çok heyecanlıyız. Bu gerçekten daha güçlü, daha adil ve aynı zamanda daha ölümcül bir NATO." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşının son bulması yönünde liderlik yaptığını ve Trump'ın burada başı çektiğini ifade eden Rutte, ABD'nin görüşmelerden çekileceğini düşünmediğini söyledi.

Moskova ile Kiev arasındaki görüşmelerle ilgili olarak Rutte, "Şu anda masada Ukraynalılar gerçekten oyunu oynuyor ve bence şu anda top artık Rusya'nın sahasında." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış isteyip istemediği sorulduğunda ise Rutte, "Bilmiyorum. Hollanda Başbakanı olduğum 2010-2014 döneminde Putin'in aklını okumaya çalışmayı bıraktım." yorumunu yaptı.

NATO üyelerinin savunma harcamalarının ülkelerin GSYH'nin yüzde 2'sinden daha yüksek olması gerektiğini yineleyen NATO Genel Sekreteri, "Bu oran yüzde 3'ün oldukça üzerinde olmalı." dedi.

Londra'daki son ABD-Ukrayna görüşmelerine de atıf yapan Rutte, bu görüşmelerin başarılı geçtiğini ifade ederek sürecin en hızlı ve yapıcı şekilde ilerlemesini umduğunu belirtti.