Rüzgar Korkuluğu Devrildi, Araçlar Hasar Gördü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, köprüdeki demir korkuluğun rüzgarın etkisiyle devrilmesi sonucu park halindeki 3 panelvanda hasar meydana geldi.
Onur Mahallesi'nde üzerinde reklam panolarının yer aldığı köprü korkuluğu, kuvvetli rüzgarda devrildi.
Korkuluk ve panoların çarptığı park halindeki 3 panelvanda hasar oluştu.
Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.???????
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