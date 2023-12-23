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Rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç 2 otomobile zarar verdi - Son Dakika
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Rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç 2 otomobile zarar verdi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 2 otomobilde hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç 2 otomobile zarar verdi
23.12.2023 - 16:43,
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 2 otomobilde hasara yol açtı.

İlçede aralıklarla etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Atatürk Caddesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç, park halindeki araçların üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

İki takside hasara neden olan ağaç, ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.

Kaynak: AA
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