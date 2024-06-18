Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 81 ildeki parti teşkilatları ile bayramlaştı - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 81 ildeki parti teşkilatları ile bayramlaştı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla, 81 ildeki parti teşkilatları ile bayramlaştı. Karamollaoğlu, Ankara İl Başkanlığında yer alan partililerin bayramını tebrik ederken, diğer il teşkilatlarına da video konferans yöntemiyle seslendi. Programda konuşan Karamollaoğlu, Kurban Bayramı'nın önemine vurgu yaparak, fakir ülkelerdeki insanların gıda gereksinimlerinin giderildiğini belirtti. Bayramlaşma programına, genel başkan yardımcıları ve parti mensupları da katıldı.

18.06.2024 21:59
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla, 81 ildeki parti teşkilatları ile bayramlaştı.

Saadet Partisi Genel Merkez binasındaki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Geleneksel Bayramlaşma Programı"na katılan Karamollaoğlu, Ankara İl Başkanlığında yer alan partililerin bayramını tebrik etti.

Karamollaoğlu, Ankara dışındaki diğer il teşkilatlarının üyelerine de video konferans yöntemiyle seslendi.

Programın açılışında konuşan Karamollaoğlu, Kurban Bayramı'nın İslam aleminin iki bayramından biri olduğunu anımsatarak, Kurban ibadeti ile fakir ülkelerdeki insanların gıda gereksinimlerinin giderildiğine dikkati çekti.

Karamollaoğlu, Kurban Bayramı'nın "hac" döneminde ifa edildiğini anımsatarak, Mekke-i Mükerreme'de toplanıp, sonrasında Arafat'a çıkarak hac ibadetlerini yerine getiren Müslümanlara da değindi. Karamollaoğlu, hac farizasını yerine getiren Müslümanların ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu.

Bayramlaşma programına, Genel Başkan Karamollaoğlu'nun yanı sıra, genel başkan yardımcıları ve parti mensupları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 81 ildeki parti teşkilatları ile bayramlaştı - Son Dakika

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