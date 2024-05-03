Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Görevinden Ayrılacak

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(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5 televizyonu'nda "Gündem Türkiye" programında konuştu. Genel Başkanlık görevinden ayrılacağını açıklayan ve Ekim ayı öncesinde bir olağanüstü kongre gerçekleştireceklerini söyleyen Karamollaoğlu, "Artık sağlığım bu görevi yerine getirmeme izin vermiyor" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5'te katıldığı "Gündem Türkiye" isimli programda genel başkanlık görevinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılacağını açıkladı. Normal şartlarda Ekim ayında yapılması planlanan kongrenin öne çekileceğini söyleyen Karamollaoğlu, yeni genel başkanın teşkilatlarının görüşü alındıktan sonra değerlendirileceğini, isim tekliflerine açık olduklarını ve siyaseti değil, sadece genel başkanlık görevini bıraktığını açıkladı.

"SAĞLIĞIM BUNA MÜSAADE ETMİYOR"

Karamollaoğlu, "Genel başkanlığı bırakacağınız yönünde haberler gündeme geldi. Nedir bunun aslı? Böyle bir durum var mı?" sorusuna "Var. Bugün buraya gelirken de sizler de beraber olduğumuz zaman farkına varıyorsunuz. Artık sağlığım bu görevi yerine getirmeme izin vermiyor. Şu seçim döneminde ben sadece dört yere gidebildim. Bu bir genel başkan için ciddi bir eksiklik. Bunu gitmek istemediğimden değil, sağlığım müsaade etmediği için gidemedim. Bir hafta kadar hastanede her gün serum aldım ayağa kalkayım diye. Şimdi biraz toparladım ama bu geçici bir toparlama. Mutlaka bir siyasi partinin başında bulunan bir insan özellikle bu dönem, şimdi dört yıl ara var erken seçim olmazsa. Bu dört yıl zarfında Türkiye'yi hallaç pamuğu gibi atmalı, her yerde biz güçlü bir şekilde teşkilatlarımızı geliştirmeliyiz. Bunu benim yürütecek maalesef sağlığım buna müsaade etmiyor" Yanıtını verdi.

"EKİM AYINDAN ÖNCE OLAĞANÜSTÜ KONGRE YAPILACAK"

Kongre tarihinin henüz kesinleşmediğini ifade eden Karamollaoğlu, "Çok geciktirmek istemiyoruz. Çünkü bizim kongre tarihimiz normalde Ekim ayında. Ekim ayı bana biraz uzun bir süre gibi geldi. Bundan dolayı da arkadaşlarımıza hazırlıklarını yapmalarını, bizim Ekim ayından önce olağanüstü kongre yapmamızın daha uygun olacağını söylemiştim. Bütün teşkilat mensuplarımızla irtibat kurulacak. Kendilerine bilgi verilecek" diye konuştu.

"İMKANIM DAHİLİNDE DİNLEMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Yeni genel başkan adaylarının nasıl belirleneceğine ilişkin soruya yanıt veren Saadt Partisi lideri, teşkilatların kanaatlerini alacaklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bizim teşkilatlarımızın, şahıs bazında da politikalar bazında da kanaatlerini alacağız. Bunu değerlendireceğiz. İsim teklifleri de alacağız. Onun arkasından da bir veya iki isim üzerinde mutabakat sağlandığında da kongreye gideceğiz. Düşünce ve kanaatleri imkanım dahilinde dinlemeye çalışacağım. Ama Ankara'da başkanlık divanındaki arkadaşlarımız da gelen ekipleri mutlaka dinleyecekler."

"SİYASETTEN ÇEKİLME GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK"

Şu ana kadar herhangi bir genel başkan aday isminin konuşulmadığını, ismi öne çıkan adayların müzakeresini yapacaklarını sözlerine ekleyen Karamollaoğlu, "Şu anda genel başkan adayları yok. Biz teşkilatlarımızdan gelen isimleri tasnif ettikten sonra öne çıkanların bir defa daha müzakeresini yapacağız. Bu görevi hakkıyla yerine getirecek bir isim belirlenecek. Başarılı bir çalışma yapılacak. Siyasetten çekilme diye bir düşüncem yok. Genel başkanlıktan ayrılacağım. Hangi arkadaşımız genel başkan olursa onun en büyük destekçisi olacağım. Ümit ediyorum ki yeni genel başkanımız da hem tabanın hem de çalışan arkadaşlarımızın desteğiyle güzel bir performans ortaya koyacak" dedi.