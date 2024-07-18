SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu\'nun Annesi Vefat Etti

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu hayatını kaybetti. Acı haber Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

KARŞIYAKA MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun muhterem anneleri Edibe Karamollaoğlu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın Ankara Karşıyaka Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz" denildi.

ÖZEL'DEN BAŞSAĞLIĞI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi vefat eden Karamollaoğlu'na taziye dileklerini iletti. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu'na Allah'tan rahmet, Karamollaoğlu ailesine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.