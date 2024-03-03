Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, "Evet bir seçime giriyoruz ama İstanbul'un en büyük sorunu hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı." dedi.
Aydın, Sultangazi'deki Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, Saadet Partisi Sultangazi Belediye Başkan adayı tanıtım programına katıldı.
Burada konuşan Aydın, İstanbul'da birçok sorun olduğunu, sokak sokak gezerek vatandaşları dinlediklerini söyledi.
Aydın, "Evet bir seçime giriyoruz ama İstanbul'un en büyük sorunu hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı. Yediden yetmiş yediye her kesimi derinden etkisi altına almış." dedi.
İstanbul'un bir diğer büyük sorununun trafik olduğunu vurgulayan Aydın, toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğun devam ettiğini kaydetti.
Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İstanbul'da 2004'ten bu yana, 2019'dan bugüne birçok iş yapıldı ama hala sorunlar ortada duruyor. Trafikte kalma sorunumuz kahredici şekilde devam ediyor. Yarım saatlik yolu her gün 1,5 saatte gidiyoruz ve bunun çözümü yok. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde toplu taşımadaki yoğunluk, balık istifi yolculuk maalesef devam ediyor. Otopark sorunu sürüyor. Birçok mahallede insanlar arabalarını park etmek için 3-5 tur atıyor."
İstanbul'un nüfusunun çok fazla olduğuna vurgu yapan Aydın, İstanbul Kalkınma Merkezleri aracılığıyla kendisini bu kentte yaşamaya mecbur hissetmeyenler için cezbedici projeler geliştireceklerini, sığınmacılarla ilgili gerçekçi adımlar atacaklarını ve İstanbul'un nüfusunu kademeli olarak azaltacaklarını anlattı.
Programa, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, Saadet Partisi Sultangazi Belediye Başkan adayı Hüseyin Aydoğan ve partililer katıldı.
Son Dakika › Güncel › Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın: İstanbul'un En Büyük Sorunu Hayat Pahalılığı - Son Dakika
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