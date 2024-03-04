Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın: İstanbul\'un üzerine beton ve asfalt istila edildi

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Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, "İstanbul betonla, asfaltla istila edildi. Üzerimize üzerimize geliyor. Aklımızı başımıza almamız lazım. Bu şehre bu yük ağır geliyor. Bunu kademeli olarak azaltmamız icap eder." dedi.

TV5'te canlı yayına katılan Aydın, İstanbul'un sorunlarına mevcut İBB yönetiminin ve diğer adayların çare bulamayacağını savundu.

İstanbullulara ücretsiz kentsel dönüşüm teklifinde bulunduklarını kaydeden Aydın, "İstanbul'da ücretsiz kentsel dönüşüm mümkündür. Metrekarelerde küçük düşüşlerle ama çok işlevsel konutlar ortaya çıkararak, insanlarımızın sırtına yeni bir yük yüklemeden bu işi yapmak mümkün. Bu ancak Milli Görüş'le, hakkaniyeti gözetmekle mümkün." değerlendirmesini yaptı.

Aydın, İstanbul'u sanayi kenti olmaktan uzaklaştıracaklarını, teknoloji ve bilim kentine dönüştüreceklerini ifade ederek, şehrin altyapısını içilebilir suyu binalara taşıyacak hale getireceklerini ve "Bu binanın suyu içilebilir." diye binalara etiket takacaklarını söyledi.

İstanbul için en önemli ve en kalıcı çözümlerinin "Memleket İsterim" adlı tersine göç projesi olduğunu vurgulayan Aydın, "İstanbul betonla, asfaltla istila edildi. Üzerimize üzerimize geliyor. Aklımızı başımıza almamız lazım. Bu şehre bu yük ağır geliyor. Bunu kademeli olarak azaltmamız icap eder." diye konuştu.

Sosyal belediyecilik kapsamında ihtiyaç sahibi insanları gözeteceklerini belirten Aydın, sahipsiz hayvanlar, engelli istihdamı, bağımlılıkla mücadele için danışma projeleri gibi İstanbul'da kaliteyi artıracak birçok projeleri olduğunu anlattı.