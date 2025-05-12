Saadet Partisi'nden Anahtar Parti'ye Ziyaret

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Anahtar Parti Genel Merkezi'nde Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu ziyaret etti.

Arıkan'a ziyarette; Saadet Partisi Teşkilat Başkanı Adnan Simit, Siyasi İşler Başkanı Mesut Doğan, Planlama ve Koordinasyon Başkanı Abdullah Akın'dan oluşan heyet eşlik etti. Saadet Partisi heyetini Anahtar Parti Genel Sekreteri Nihal Ağca, Teşkilat Başkanı Ayhan Erel, Siyasi İşler Başkanı Fuat Geçen ve AR-GE Başkanı Özcan Güngör karşıladı. İki Genel Başkanın görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Ağıralioğlu'na teşekkür ederek, "Uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Hem ülke gündemiyle alakalı hem dışarıdaki gündemle alakalı hem de gelecekte Türkiye siyasetinde, seçimlerde neler yapılabileceği noktasında bir fikir teattisinde bulunduk" dedi.

Anahtar Partisi Genel Başkanı Ağıralioğlu ise görüşme sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Memleketimiz nazik zamanlardan geçiyor. Memleketimiz için daha iyi bir gelecek hasassiyetimiz, bizi memleket için yarınlarda neler yapılabileceğine dair istişarelerimiz devam edecek. Biz siyaset kurumunun bundan sonra memleketin daha iyi yarınları için yeniden güvenin, huzurun, ilkenin adresi olması; yeniden itibarının artması hassasiyetini taşıyoruz. Siyaset 25 yıl aralıklarla hem jenerasyon hem paradigma değiştiriyor. Türkiye'nin içeride yaşamak zorunda bırakıldığı sorunlar da dahil önümüzdeki dönem memleket yükünü almaya kavli olan yeni nesil siyasi iradeyi temsil ediyoruz. Türkiye gibi bir memleketiniz varsa 'Yari güzel olanın uyku girmez gözüne' sözüne konu olan bir memleketimiz vardır. Uykusuz bırakır, düşmanı çoktur, taliplisi boldur... Dolayısıyla bu hassasiyetlerimizin bizi yarın nereye getireceğini bir araya geldiğimiz her toplantıda konuşuyoruz."