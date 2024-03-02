Saadet Partisi Sivas Aday Tanıtım Toplantısı - Son Dakika
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Saadet Partisi Sivas Aday Tanıtım Toplantısı

Saadet Partisi Sivas Aday Tanıtım Toplantısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 3 Mart 2024 tarihinde saat 14.00'da Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan Sivas Aday Tanıtım Toplantısı'na katılacak. Karamollaoğlu, önce basın mensuplarıyla Behrampaşa Hanı'nda buluşacak ve ardından saat 14.00'te aday tanıtım programına katılacak.

02.03.2024 18:21
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Saadet Partisi Sivas Aday Tanıtım Toplantısı 3 Mart 2024 saat 14.00'da Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin aday tanıtım toplantısına katılacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Sivas Aday Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere trenle bu kente gidecek. 03 Mart 2024 Pazar günü saat 11.00'de Behrampaşa Hanı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelecek olan Karamollaoğlu, saat 14.00'te ise Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenecek Aday Tanıtım Programı'na katılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Saadet Partisi Sivas Aday Tanıtım Toplantısı - Son Dakika

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