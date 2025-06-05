Sabrata'da Silahlı Çatışma

Libya'nın başkenti Trablus'un 80 kilometre batısındaki Sabrata kentinde silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.

Libya Kızılayı Sabrata şubesinden yapılan açıklamada, çatışmalar nedeniyle kent sakinlerinin evde kalmaları ve çatışma bölgelerinden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, çatışan gruplara da sivillerin korunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Sosyal medya hesapları ve bazı yerel medya sayfalarında, çatışmaların Zaviye kentinden gelen milis grup ile Sabrata kentindeki milis bir grup arasında yaşandığı yönünde bilgiler paylaşıldı.

Aynı hesaplarda Sabrata kentinin çeşitli bölgelerinde dumanların yükseldiği görüntüler de yer aldı.