Sadakataşı Derneği'nden 30 Ülkeye Ramazan Yardımı

Sadakataşı Derneği, 30 ülkeye ramazan ve bayram yardımı ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Ramazan Dünyaya İyi Gelsin" çağrısıyla düzenlenen çalışmalar kapsamında yardıma muhtaç ailelere market kartı, kumanya, zekat, fitre ve bayramlık kıyafet dağıtımları gerçekleştirildi.

Bu yıl toplamda 19 bin aileye gıda kumanyası ve market kartı dağıtımı gerçekleştirilirken, dernek tarafından kurulan kardeşlik sofralarında da binlerce kişi orucunu açtı.

Dernek tarafından Gazze ve Suriye başta olmak üzere 30 ülkede 11 bin aileye zekat ve fitre dağıtımı gerçekleştirildi, 6 bin 100 çocuğa da bayramlık kıyafetler ve ayakkabı hediye edildi.

Gazze'ye 10 kamyondan oluşan "İyilik Konvoyu" ulaştırılırken, derneğin gönüllü ekipleri bölgede 4 bin aileye gıda kumanyası, 2 bin aileye 50 kilogram un, 2 bin aileye hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirdi.

Dernek, Gazze'nin 3 farklı noktasında ramazan boyunca yapmış olduğu dağıtımlarda 100 binin üzerinden kişiye iftar yemeği ikram etti.

Sadakataşı Derneği, bölgede işletmesini üstlendiği fırın ile toplamda 90 bin aileye ekmek dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca dernek tarafından 1200 aileye zekat ve 800 çocuğa bayramlık kıyafetler hediye edildi.

Türkiye'de ise 15 şehirde gerçekleşen ramazan yardımları kapsamında 2 bin 500 aileye gıda kumanyası, 2 bin 600 aileye market kartı dağıtımı yapıldı. Dernek gönüllüleri, 3 bin çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti.

Yapılan yardımlar Afganistan, Arnavutluk, Bangladeş, Bulgaristan, Burkina Faso, Çad, El Salvador, Filistin, Irak, İspanya, Kenya, Kırgızistan, Kıbrıs, Kosova, Lübnan, Macaristan, Meksika, Myanmar, Nepal, Nijer, Suriye, Sudan, Somali, Sri Lanka, Tanzanya, Tayland, Togo, Vietnam, Yemen ve Türkiye'ye ulaştırıldı.