Sadr'dan Milislere Yeni Talimatlar

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Irak'ta Ulusal Şii Akımı lideri Mukteda es-Sadr, kendisine bağlı milis gücü Seraya es-Selam'ın yerleşim yerlerine yakın karargahlarının boşaltılmasını ve bunların nüfusun yoğun olmadığı bölgelere taşınmasını istedi.

Sadr, yaptığı yazılı açıklamada Seraya es-Selam'a bazı talimatlar verdi.

Şii lider, "Seraya es-Selam idari ve askeri karargahları en fazla 40 gün içerisinde yerleşim yerleri ve nüfusun yoğun olduğu yerlerden uzak bölgelere taşınacak. Bundan sadece Samarra'daki karargahlar istisna tutulacak." ifadelerini kullandı.

Karargahların dış cephelerinde asılı kendisi ve babasının posterlerinin de 3 gün içerisinde toplatılmasını isteyen Sadr, karargah içinde ve sokaklarda asılı posterlere ise dokunulmaması çağrısında bulundu.

Sadr, karargahlardaki Irak bayrağının ise milis gücü bayrağından daha yüksek olması gerektiğini ifade ederek, bu bayrakların yanına bir de "İmam Mehdi bayrağı" olarak adlandırılan "yeşil renkli" bayrakların asılmasını istedi.

Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr'ın bu kararı, İsrail'in Irak'taki Şii milislere ait mevzilere saldırı düzenleyebileceği iddialarının gündemde olduğu bir dönemde alması dikkati çekti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İsrail'in Irak'ı geçersiz ve sahte bahanelerle tehdit ettiğini belirterek, ülkesinin saldırı (İsrail'e) noktası olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini söylemişti.

Öte yandan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de İsrail'den dolaylı olarak tehdit mektubu aldıklarını ancak bunun bir savaş anlamına gelmeyeceğini belirtmişti.

Iraklı Şii milis gruplar, zaman zaman İsrail hedeflerine saldırılar düzenlediklerini açıklıyor.