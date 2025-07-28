Safiye Soyman'dan Anma Çeşmesi - Son Dakika
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Safiye Soyman'dan Anma Çeşmesi

Safiye Soyman\'dan Anma Çeşmesi
28.07.2025 12:55
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Safiye Soyman, oğlu Harun Akaröz anısına Burdur'da çeşme açtı. Anma etkinliği coşku ile kutlandı.

Sanatçı Safiye Soyman'ın geçen yıl hayatını kaybeden MS (Multiple Skleroz) hastası oğlu Harun Akaröz adına, Burdur'un Ağlasun ilçesinde yaptırdığı çeşmenin açılışı gerçekleştirildi.

Oğlunun ölüm yıl dönümünde Yeşilbaşköy köyünde hizmete sunulan çeşmenin açılışına katılan Safiye Soyman, hayratın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Soyman, 5 yıl boyunca yaz aylarında oğlunun burada yaşadığını belirterek, "Burası benim için çok önemli. Bekir ağabeyi ona çok iyi baktı ve bu hayratta emeği çok büyük. Yeşilbaşköy benim köyüm olacak. Burada anılarım var. Ölünceye kadar burayı bırakmayacağım, bu su burada akacak. Kim içerse oğluma dua etsin." dedi.

Ağlasun Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ise ilçeye böyle bir hayrat kazandırdığı için Soyman'a teşekkür ederek, kendisinin artık fahri hemşehrileri olduğunu dile getirdi.

Duaların ardından kurdele kesilerek çeşme hizmete açıldı.

Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy, Safiye Soyman'a teşekkür plaketi takdim etti.

İş insanı Faik Öztürk'ün de yer aldığı törende ayrıca Harun Akaröz'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Safiye Soyman'dan Anma Çeşmesi - Son Dakika

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