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Safranbolu'da sitenin istinat duvarı çöktü

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir sitenin istinat duvarının bir bölümünün çökmesi sonucu park halinde bulunan otomobilde maddi hasar oluştu.

Olay, Esentepe Mahallesi Papatya Evleri Sitesinde meydana geldi. Sitenin istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sonrası park halinde bulunan otomobilde maddi hasar oluşurken sesi duyan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Çöken duvarın etrafına şerit çekilerek önlem alındı.