Sağduyu Platformu Türkiye-Suriye STK Birliği, Kayseri ve Suriye'deki Olaylara İlişkin Sağduyu Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Sağduyu Platformu Türkiye-Suriye STK Birliği, Kayseri ve Suriye'deki Olaylara İlişkin Sağduyu Çağrısı Yaptı

Türkiye'deki bazı sivil toplum kuruluşları ile Suriyelilere ait STK'lerin bir araya gelerek oluşturduğu Sağduyu Platformu Türkiye-Suriye STK Birliği, Kayseri ve Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin sağduyu çağrısında bulundu. Platform üyeleri, Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi'nde toplanarak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, olayların iki halkın hizmetine, faydasına ve bölgenin barışına aykırı olduğu vurgulandı. Birleşmiş Milletlerin kararları doğrultusunda çözüm üretilmesi ve Suriyelilerin güvenli, onurlu ve gönüllü bir şekilde ülkelerine dönmesi çağrısı yapıldı.

03.07.2024 17:23
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Sağduyu Platformu Türkiye- Suriye STK Birliği, Kayseri ve Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin sağduyu çağrısında bulundu.

Türkiye'deki bazı sivil toplum kuruluşları ile burada yaşayan Suriyelilere ait STK'ler tarafından kurulan birliğin üyeleri, Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantının ardından platform adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci, Kayseri'de ve Suriye'nin kuzeyinde yaşananlardan üzüntü duyduklarını söyledi.

Olayları kaygıyla takip ettiklerini belirten Cevizci, "Bu olay bazı sivillerin ve sivil araçların yağmalanması ve saldırılara maruz kalmasıyla sonuçlandı. Bu saldırıların hiçbir şekilde Türk milletiyle Suriyelilerle ilgisi bulunmamaktadır. Bu saldırılar tamamen iki halkın hizmetine, faydasına, bölgenin barışına aykırı davranan örgütlerin, mercilerin amacına hizmet etmektedir. Bunlar daha çok kaostan, buradaki akan kandan beslenen terör örgütlerine hizmet etmektedir. Biz çağrımızı yeniliyoruz. Suriye meselesine hızlı bir şekilde, Birleşmiş Milletlerin kararları doğrultusunda çözüm üretilmesini, güvenli, onurlu ve gönüllü bir şekilde Suriyelilerin ülkesine dönmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriyeli STK'ler adına Ahmet Hamada da basın bildirisini Arapça okudu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sağduyu Platformu Türkiye-Suriye STK Birliği, Kayseri ve Suriye'deki Olaylara İlişkin Sağduyu Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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