Sağlık Bakanı Ağrı'da

Sağlık Bakanı Memişoğlu Ağrı'da
AĞRI - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu bir dizi temasta bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bir dizi temasta bulunmak üzere Ağrı'ya geldi. Ağrı Valisi Mustafa Koç ve il protokol üyeleri tarafından Ağrı Valiliğinde karşılanan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, burada şeref defterini imzaladı.
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